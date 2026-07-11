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در اولین جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، بر تشدید نظارتهای هوشمند، حفاظت از سلامت عمومی و صیانت از تولید ملی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اولین جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین با حضور مسئولان استانی برگزار شد. در این نشست، اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش قاچاق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اقدامات عملیاتی برای مقابله با قاچاق
مصطفی طاهرخانی، سرپرست کمیسیون، با تشریح اقدامات این نهاد گفت: برای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز، اقداماتی نظیر الزامی شدن گواهی بازرسی برای کالاهای وارداتی، مدیریت مصرف سوخت واحدهای صنعتی و صنفی در «سامانه صدف»، شفافسازی زنجیره توزیع آرد و ثبت اطلاعات در «سامانه سیما» اجرایی شده است.
وی همچنین به هویتگذاری دامهای روستایی، پیگیری نصب کنتورهای هوشمند بر روی دیزلژنراتورها و نظارت بر واردات و تولید چای و روغن به عنوان دیگر گامهای موثر برای کنترل جریان کالا در استان اشاره کرد.
تمرکز بر مدیریت سوخت ناوگان حملونقل
در بخش مدیریت سوخت، غفوری، رئیس کمیته سوخت، تأکید کرد: فرآیند تخصیص سوخت به ناوگان بالای ۶ تن به صورت پیامکی اطلاعرسانی میشود و نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری نیست.
همچنین مدیرکل راهداری استان افزود: تمامی ناوگان حملونقل درونشهری موظف به استفاده از «باربرگ» و ناوگان برونشهری ملزم به استفاده از «بارنامه» برای دریافت سوخت هستند.
ضرورت تبدیل «نه به قاچاق» به فرهنگ عمومی
سید حمید حسینی، کارشناس کمیسیون، با معرفی دفترچه راهنمای جامع عملیاتی مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: قاچاق آسیبی چندلایه است که اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، امنیت شغلی خانوادهها را تهدید و به کیفیت بازار و تولید ملی آسیب میزند.
وی افزود: استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی، کلیدیترین ابزار برای پایان دادن به پدیده قاچاق است.
اولویتبندی سلامت مردم و مقابله با قاچاق سوخت
شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاههای نظارتی است، تأکید کرد: با ورود کالاهای فاقد استاندارد و کیفیت لازم، قاطعانه برخورد خواهد شد.
احمدپور با اشاره به موقعیت جغرافیایی قزوین به عنوان شاهراه مواصلاتی کشور، گفت: میزان بالای کشفیات نشاندهنده دقت و کنترل هوشمندانه نیروهای انتظامی است، اما با این حال نظارتها باید بیش از پیش تقویت شود.
معاون استاندار در خصوص قاچاق سوخت از طریق خودروهای سنگین اعلام کرد: با تشدید نظارتها در قزوین، برخی قاچاقچیان سوخت به استانهای مجاور پناه بردهاند؛ لذا مصوب شد تردد خودروهای سنگین با پلاک قزوین در سایر استانها به صورت ملی پیگیری شود تا جلوی این تخلف گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به برخورد قاطع با فعالیت غیرمجاز ماینرها به دلیل مصرف بالای برق (هر ماینر معادل ۱۰ خانوار) و لزوم نظارت دقیق بر گلوگاههای خروجی برای جلوگیری از قاچاق دام مولد، از مردم خواست تا در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی ماینرها، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.