به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی ۱۲ روزه تیم فوتبال امید ایران از پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر کایسری آغاز شد تا شاگردان حسین عبدی با برگزاری تمرینات منظم و انجام بازی‌های دوستانه آمادگی بیشتری را در فاصله باقی‌مانده تا رقابت‌های آسیایی ناگویا کسب کنند.

ملی‌پوشان زیر ۲۳ سال ایران فردا یکشنبه ۲۱ تیر اولین بازی خود را مقابل کایسری اسپور ترکیه برگزار می‌کنند.

این دیدار ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه ارجیه در شهر کایسری برگزار می‌شود.

این بازی با درخواست کادرفنی هر دو تیم پشت در‌های بسته برگزار می‌شود تا آخرین ایده‌های فنی خود را در میدان مسابقه پیاده کنند.