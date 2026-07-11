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محمد میرکیانی، نویسنده پیشکسوت حوزه ادبیات کودک و نوجوان، در یادداشتی به وصف این روزهای مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد میرکیانی، نویسنده پیشکسوت، در یادداشتی به حال و هوای این روزهای مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اشاره کرد. این یادداشت که برای انتشار در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته به این شرح است:
این روزها آسمان به زمین سوگند میخورد. این روزها، زمین ایران، نه آن زمین همیشگی است، چون پاکی ودلدادگی و مهربانی در آن موج میزند، چون نفسهای گوهرگون مردمی خدا دل، همه ناپاکیها را زدوده و جایجای این سرزمین آسمانی را لبریز از شور آسمانی ساخته.
این همه خوبی که با صفهای میلیونی مردمی پاکباخته جهانیان را به شگفتی وا داشته، یک نکته گویا با خود دارد که فرشتگان در عرش برین با نیایشهای بیپایان، دیگر حرفی برای گفتن ندارند، چون فراتر از آنچه که گفتهاند و میگویند و دیدهاند و میبینند، نواهایی را میشنوند که از بزرگی آن، آسمان هم تاب شنیدن آن را ندارد.
به راستی امام شهید چگونه به مردم این سربلندی را آموخت که بسیار گستردهتر از درک جهانخواران و ساکنان اهریمنکیش جزیره آپستین، چون نتانیاهو و ترامپ، دنیایی را در برابر جهان تصویر کنند که ایستادگی و کارزار در برابر دشمن، بی کموکاست، عزت وسربلندی است.
همین شد که مردم در زمین شور آفریدند و در آسمان پاکاندیشی و با همه توش و توان فراتر از زمین و زمینیها، آسمان و آسمانها گواه گرفتند با قربانیان کوچک و بزرگ، پیر وجوان، زن و مرد، روستایی شهری، دانشآموز و دانشمند، سرباز و سردار، امیر و وزیر، به بیپایانی آسمان و دریا و خاک این سرزمین...
پس همه آنچه روی داد فراتر از حماسهها واسطورهها، پرتویی از عشق آفرید که ساکنان آسمان را هم از خود بیخود کرد. به خدای آسمانها سوگند موج در موج صفهای ناشمردنی مراسم تشییع رهبر و امام شهید در این روز پانزدهم تابستان گرم ۱۴۰۵ هجری خورشیدی، جان فرشتگان را هم جانی تازه میبخشد، تا جایی که این روزها آسمان هم به زمین سوگند میخورد!