رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان از بررسی ظرفیت‌های گسترش سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و اجرای طرح‌های مشترک در بخش کشاورزی دو کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما محمدعلی امیرفخریان، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در جریان نشست تخصصی با مدیران وزارت کشاورزی این کشور، بر لزوم توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های استراتژیک کشاورزی تأکید کرد.

او با اشاره به هم‌پوشانی توانمندی‌های فنی شرکت‌های ایرانی با نیازهای بخش کشاورزی تاجیکستان، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشترک در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی خبر داد.

در این نشست ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های حیاتی از جمله تولید نهال، اصلاح نژاد دام، تولید داروهای دامپزشکی، شیلات، صنایع تبدیلی، آبیاری نوین و مکانیزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. امیرفخریان گفت: بخش کشاورزی تاجیکستان در زمینه‌هایی نظیر افزایش بهره‌وری منابع آب و نوسازی فناوری‌های تولید، نیازمند همکاری‌های فنی و تخصصی است که این امر می‌تواند فرصت مناسبی برای شرکت‌های ایرانی باشد.

رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان همچنین از برنامه‌های آتی برای تسهیل همکاری‌های تجاری خبر داد؛ از جمله تهیه و انتشار کتابچه‌ای به زبان‌های روسی و تاجیکی جهت معرفی شرکت‌ها، تشکل‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی ایران به طرف‌های تاجیکستانی.

او در پایان تأکید کرد: وزارت کشاورزی تاجیکستان از حضور شرکت‌های توانمند خارجی استقبال می‌کند، اما اجرای هرگونه همکاری یا سرمایه‌گذاری، منوط به تکمیل بررسی‌های فنی، اقتصادی و حقوقی و طی مراحل قانونی مربوطه خواهد بود.