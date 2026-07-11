به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیر حج و زیارت گلستان با اعلام این خبر گفت: الویت با جاماندگان حج ۱۴۰۵ خواهد بود و شرط ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان‌ها تاییدیه پزشکی متقاضیان است.

میرقاسم پور همچنین گفت: افرادی که قصد حضور در پیاده روی اربعین در عراق را دارند باید حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند.

مدیر کل حج و زیارت استان گفت: سال گذشته بیش از ۴۰هزار زائر از گلستان در مراسم اربعین حسینی در عراق حضور یافتند.