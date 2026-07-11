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پیش ثبت نام حج تمتع سال آینده از فردا یکشنبه ۲۱تیر ازطریق سامانه حج من آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیر حج و زیارت گلستان با اعلام این خبر گفت: الویت با جاماندگان حج ۱۴۰۵ خواهد بود و شرط ثبت نام قطعی و انتخاب کاروانها تاییدیه پزشکی متقاضیان است.
میرقاسم پور همچنین گفت: افرادی که قصد حضور در پیاده روی اربعین در عراق را دارند باید حتما در سامانه سماح ثبت نام کنند.
مدیر کل حج و زیارت استان گفت: سال گذشته بیش از ۴۰هزار زائر از گلستان در مراسم اربعین حسینی در عراق حضور یافتند.