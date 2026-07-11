رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت اطفای حریق از اولویت‌های اصلی سازمان است و مهار آتش‌سوزی تنها با تأمین تجهیزات محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت صحیح، مشارکت مردمی و برخورد قاطع با عاملان تخریب است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نشست تخصصی بررسی وضعیت قرارداد‌های نیرو‌های حفاظتی، با تأکید بر اینکه مدیریت اطفای حریق در صدر برنامه‌های حفاظتی این سازمان قرار دارد و افزود: توزیع به‌موقع تجهیزات اطفای حریق، استفاده اصولی از امکانات، نصب دوربین‌های پایش، حفظ جان نیرو‌های عملیاتی و برخورد قانونی با عاملان آتش‌سوزی و تخریب عرصه‌های طبیعی باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزود: استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، همیاران طبیعت، بسیج، دهیاری‌ها و جوامع محلی در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌ها ضروری است و اجرای طرح‌های هر دهیار یک جنگلبان و هر دهیاری یک جنگلبانی باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین با اشاره به ساماندهی نیرو‌های حفاظتی گفت: قرارداد‌های حفاظتی باید به‌صورت یکپارچه، شفاف و بر اساس ضوابط واحد و پیوست‌های نظارتی اجرا شوند تا از هرگونه ناهماهنگی در به‌کارگیری نیرو‌ها و پرداخت‌ها جلوگیری شود.

افلاطونی ارزیابی مستمر عملکرد نیرو‌های حفاظتی و شرکت‌های طرف قرارداد را ضروری دانست و تصریح کرد: کیفیت انجام مأموریت‌های حفاظتی، حضور مؤثر نیرو‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و پایبندی شرکت‌ها به تعهدات قراردادی به‌طور مستمر پایش خواهد شد و در صورت وقوع قاچاق چوب، آتش‌سوزی ناشی از قصور یا تأخیر در پرداخت حقوق نیروها، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.

وی همچنین بر ایجاد فضای رقابتی در انعقاد قرارداد‌های حفاظتی تأکید کرد و گفت: انحصار قرارداد‌ها در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها به صلاح نیست و باید زمینه حضور شرکت‌های توانمند بیشتری برای ارتقای کیفیت خدمات حفاظتی فراهم شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی در پایان با تأکید بر اجرای سریع مصوبات این نشست، پیگیری تبدیل وضعیت نیرو‌های واجد شرایط، توجه به رفاهیات نیرو‌های حفاظتی، نظارت دقیق بر حسن اجرای قرارداد‌ها و اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برای تقویت نظام حفاظت از منابع طبیعی کشور برشمرد.

در ادامه این نشست، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با تأکید بر نظارت مستمر بر قرارداد‌های نیرو‌های حفاظتی گفت: سازمان بر روند اجرای این قرارداد‌ها نظارت کامل دارد و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد دریافت و ارزیابی می‌شود و با هرگونه قصور یا کوتاهی در انجام وظایف حفاظتی برخورد خواهد شد.

مهندس پیشقدم با بیان اینکه در قرارداد‌های سال جاری نیرو‌های حفاظتی و صیانتی با شرکت‌های طرف قرارداد، موضوع تعهد، انضباط کاری و مسئولیت‌پذیری به‌طور ویژه لحاظ شده است، افزود: چنانچه در مناطق تحت پوشش، چالش‌هایی همچون قاچاق چوب یا آتش‌سوزی ناشی از ضعف در انجام وظایف رخ دهد، در قرارداد‌های منعقدشده تجدیدنظر خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد بانک اطلاعاتی نیرو‌های حفاظتی در ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: تمامی پرداخت‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه انجام می‌شود. تاکنون اطلاعات مربوط به ۸۰ شاخص از نیرو‌های حفاظتی تهیه شده و ۱۸ اداره کل منابع طبیعی استان‌ها این اطلاعات را در سامانه بارگذاری کرده‌اند و سایر استان‌ها نیز موظف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و بارگذاری کنند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان افزود: این سامانه امکان دسترسی به اطلاعات جامع نیرو‌های حفاظتی از نظر تعداد، وضعیت فعالیت و کیفیت عملکرد را فراهم می‌کند و زمینه نظارت دقیق‌تر سازمان بر عملکرد آنان را مهیا خواهد ساخت.

پیشقدم در ادامه، وظایف نیرو‌های حفاظتی در صیانت از جنگل‌ها و مراتع را بسیار سنگین و مسئولیت‌پذیر توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود با افزایش اعتبارات سازمان، امکان افزایش حقوق جنگلبانان نیز فراهم شود.

بر اساس این گزارش، در پایان این نشست مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های مازندران (ساری)، مازندران (نوشهر)، فارس و لرستان گزارشی از وضعیت نیرو‌های حفاظتی، میزان پرداختی‌ها و روند تنظیم قرارداد‌های نیرو‌های صیانتی ارائه کردند.