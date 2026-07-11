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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با هشدار نسبت به خطر تلفات سنگین طیور در پی قطع برق و افزایش دما، از مرغداران استان خواست تجهیزات برق اضطراری و سامانههای هشدار را فعال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با هشدار درباره خطر بالای تلفات ناگهانی طیور در شرایط گرمای شدید و رطوبت بالا، از مرغداران استان خواست برای مقابله با احتمال قطعی برق، تجهیزات اضطراری خود را آماده و فعال کنند.
حسین نگهدار با اشاره به شرایط ویژه آبوهوایی تابستان و افزایش دما و رطوبت در سطح استان گفت: قطع برق و توقف سیستمهای تهویه در مرغداریها، بهویژه در شرایط شرجی، میتواند در مدت کوتاهی موجب تنش گرمایی شدید، خفگی و تلفات سنگین طیور شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، پیشگیری از خسارت نیازمند اقدام فوری مرغداران و آمادهسازی کامل سیستمهای برق اضطراری واحدهای تولیدی است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران سه الزام اساسی را به مرغداران استان اعلام کرد و گفت: نخستین اقدام، سرویس و اورهال فوری دیزل ژنراتورهاست که شامل بررسی سیستم سوخترسانی، تعویض روغن و فیلترها، تست باتری استارت، شستوشوی رادیاتور و اطمینان از عملکرد صحیح تابلو انتقال خودکار برق (ATS) میشود.
نگهدار افزود: تأمین موتور برق دوم به عنوان پشتیبان اضطراری نیز برای واحدهای مرغداری ضروری است؛ چراکه احتمال قطعیهای طولانیمدت یا بروز نقص فنی در ژنراتور اصلی وجود دارد و داشتن تجهیزات جایگزین، ضریب ایمنی فارم را افزایش میدهد.
وی فعالسازی سامانههای هشداردهنده قطع برق و افزایش دما را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و گفت: سیستمهای هشدار پیامکی و آژیری، همچنین بررسی سلامت دریچههای هوای اضطراری، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی و جلوگیری از تلفات دارند.
معاون جهاد کشاورزی مازندران در پایان از تمامی تولیدکنندگان خواست پیش از وقوع خسارت، نسبت به ایمنسازی زنجیره انرژی واحدهای خود اقدام کنند و تأکید کرد: نظارت بر اجرای این دستورالعملها در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.