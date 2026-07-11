به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به هم استانی‌ها توصیه شده هنگام وزش باد و افزایش دمای هوا از تردد‌های غیر ضرور در فضای بازی خودداری کنند.

رئیس مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید و گردوخاک در سیستان و بلوچستان، از امروز شنبه ۲۰ تیر در چندین شهرستان و از یکشنبه در سراسر استان، پیش‌بینی می‌شود.

علی ملاشاهی افزود: شنبه در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز، هامون، زاهدان، تفتان، خاش، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، گلشن، میرجاوه، یکشنبه در همه مناطق استان و دوشنبه در شهرستان‌های شمالی و نوار غربی استان وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محور‌های زاهدان - زابل و زاهدان - بم شود. همچنین، افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.