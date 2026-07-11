مردم ولایتمدار و انقلابی استان گلستان با حضور گسترده و پرشور در قرار شبانه بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و شهدای والامقام را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی و انقلابی، بر استمرار راه شهدا و پیگیری خونخواهی رهبر شهید تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع مردمی، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل عبور از توطئه‌های دشمنان دانسته و با اعلام همبستگی، بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی میان اقشار مختلف جامعه تأکید کردند. آنان با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به جهانیان مخابره کردند.