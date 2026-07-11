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وزیر ارتباطات با تأکید بر شتاببخشی به توسعه منظومه ماهوارهای، خواستار نظارت دقیق بر زمانبندی اجرای طرحهای شبکه ملی اطلاعات و افزایش همافزایی دستگاههای مسئول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکصد و چهلمین جلسه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر تسریع اجرای برنامههای توسعه منظومه ماهوارهای، تأمین منابع پایدار، ارائه گزارشهای مبتنی بر زمانبندی و پیشرفت طرح ها و تقویت همکاریهای بیندستگاهی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای شورا و رؤسای سازمانهای فضایی ایران و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، گزارش آخرین اقدامات سازمان فضایی ایران در اجرای سند منظومههای ماهوارهای مخابراتی و همچنین گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ارائه و بررسی شد.
وزیر ارتباطات در این جلسه ابتدا با قدردانی از تمهیدات فنی لازم برای پوشش کامل ارتباطی شهرهای تهران، قم و مشهد در ایام بدرقه رهبر شهید، از گزارشهای ارائهشده در این جلسه تقدیر کرد و گفت: «انتظار میرود گزارشها علاوه بر تشریح اقدامات، زمانبندی اجرا، میزان پیشرفت، برنامههای آتی و نقاط عطف پروژهها را نیز بهصورت شفاف مشخص کنند تا امکان ارزیابی دقیق روند اجرای برنامهها فراهم شود.»
وی با اشاره به پروژه توسعه منظومه ماهوارهای داخلی، این حوزه را از مأموریتهای توسعهای وزارت ارتباطات برشمرد و افزود: «توسعه توانمندیهای ماهوارهای با مأموریتهای وزارتخانه همخوانی دارد و باید با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر دنبال شود.»
وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت توسعه همکاریهای راهبردی با کشورهای همسو تأکید کرد و گفت: «این مسیر باید بدون وقفه دنبال شود و موانع احتمالی نیز بهصورت مستمر شناسایی و گزارش شود.»
بازطراحی برنامهها بر پایه آسیبشناسی و اجرای زمانبندیشده
هاشمی با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی برنامههای گذشته اظهار کرد: «نباید به بهانه نبود بودجه اقدامی معطل بماند. لازم است دلایل عدم تحقق برنامهها در سالهای گذشته بررسی و با بازطراحی برنامهها، زمینه تحقق اهداف و دستیابی به خروجیهای مؤثر فراهم شود.»
وی با اشاره به برنامههای مرتبط با هفته دولت افزود: «اجرای بهموقع برنامهها بخشی از مأموریت دستگاههاست و مسئولان باید نسبت به پیشرفت اقدامات و تحقق برنامههای زمانبندیشده پاسخگو باشند.»
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش عمده مأموریتهای وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ماهیتی توسعهای و ایجابی دارد، تصریح کرد: «تمرکز باید بر تعریف پروژهها، توسعه همکاریها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود باشد.»
هاشمی با اشاره به نقش هماهنگکننده وزارت ارتباطات در پیشبرد پروژههای ملی گفت: «تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات مستلزم پیگیری مستمر، تعامل با مجلس، اقناع نهادهای تصمیمگیر و استفاده از ظرفیت شورای ویژه فناوری اطلاعات است.»
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین منابع پروژهها
وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پروژهها اظهار کرد: «مدیران علاوه بر مسئولیتهای فنی، باید پیگیریهای مدیریتی و بیندستگاهی، تعامل با نمایندگان مجلس، تأمین منابع و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را نیز در دستور کار قرار دهند.»
وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت شفافیت عملکرد وزارت ارتباطات افزود: «اولویت اصلی، جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم است و ارزیابی عملکرد باید با آسیبشناسی مستمر، بازنگری اسناد موجود، بهروزرسانی شاخصها و تمرکز بر اجرای اقدامات عملیاتی انجام شود.»
هاشمی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «مسئولیت امنیت هر دستگاه بر عهده عالیترین مقام اجرایی همان دستگاه است و امکان مدیریت متمرکز امنیت تمامی سامانههای دستگاههای اجرایی وجود ندارد.»
وی در پایان با اشاره به محدودیت منابع مالی و دشواریهای ناشی از تحریم در تأمین تجهیزات گفت: «تأمین منابع پایدار، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اولویتبندی پروژهها ضرورتی اجتنابناپذیر است. اجرای همزمان همه پروژهها بدون تأمین منابع کافی، موجب پراکندگی اقدامات، کاهش اثربخشی و افزایش آسیبپذیری خواهد شد.»
در ادامه این نشست، وحید یزدانیان، معاون شبکه ملی اطلاعات، با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی مصوبات پیشین شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بر پیگیری میزان تحقق مصوبات در چارچوب اهداف توسعه این شبکه تأکید کرد.
همچنین رؤسای سازمان فضایی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه منظومههای ماهوارهای مخابراتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، به پرسشهای وزیر ارتباطات و معاونان وی درباره روند اجرای برنامهها، چالشهای پیشرو و اقدامات آتی پاسخ دادند.