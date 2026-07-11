به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد گفت: شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵، بر اثر ریزش آوار در روستایی از توابع شهرستان تفت، سه نفر مصدوم شدند.

دکتر جواد سهیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومین را جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

خبر دیگر از اورژانس استان اینکه بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت بیمارستان بهاباد به پرواز درآمد و پس از تحویل بیمار دچار سوختگی ناشی از حریق گازوئیل، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهدای محراب یزد منتقل کرد.