پخش زنده
امروز: -
مردم جنوبغرب خوزستان در صدوسیوسومین شب حضور خیابانی خود، با سر دادن شعارهایی، بر ادامه راه رهبر شهید امت و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوبغرب خوزستان در صدوسیوسومین شب از حضور خود در خیابانها، بار دیگر با برگزاری تجمعی بر ادامه راه رهبر شهید امت تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن اعلام کرده و بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
همچنین حاضران با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، بر استمرار حضور و حمایت خود از این آرمانها تأکید داشتند.