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نهال انجیلی، گونه بومی جنگلهای مازندران که اسفند ۱۴۰۲ به دست رهبر شهید غرس شده بود نمادی از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در میان نهالهایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی در آیین درختکاری اسفند ۱۴۰۲ غرس کردند، نهال انجیلی؛ گونهای ارزشمند و بومی جنگلهای هیرکانی مازندران قرار داشت؛ درختی که نماد پیوند انسان با طبیعت و اهمیت حفاظت از سرمایههای سبز کشور است.
حضرت آیتالله خامنهای در آن مراسم با اشاره به اهمیت روز درختکاری، کاشت درخت را سرمایهگذاری پرسود و باصرفه دانستند و گفتند: درخت با افزایش اکسیژن هوا، مقابله با آلایندهها و کمک به سلامت محیط زیست، نقش مهمی در زندگی بشر دارد.
رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین تأکید کردند: با همت مردم و پیگیری مسئولان، با توفیق الهی یک میلیارد درخت خواهیم کاشت.
یکی از نهالهایی که در آن آیین به دست ایشان غرس شد، نهال انجیلی بود؛ گونهای بومی ایران که از ارزشمندترین درختان جنگلهای هیرکانی به شمار میرود.
درخت انجیلی که به عنوان یکی از فسیلهای زنده کره زمین شناخته میشود، قدمتی میلیونها ساله دارد و تنها در محدوده جنگلهای معتدل و مرطوب هیرکانی رشد میکند؛ از همین رو یکی از گونههای منحصربهفرد این پهنه طبیعی محسوب میشود.
این درخت در شرایط مناسب میتواند بین ۱۵ تا ۳۰ متر ارتفاع داشته باشد. قامت راست و کشیده آن در کنار رشد چندشاخه و پیچدرپیچ در برخی مناطق شیبدار، جلوهای خاص به جنگلهای شمال ایران میبخشد.
انجیلی به دلیل چوب بسیار متراکم و مقاوم خود به «درخت آهنین» شهرت دارد؛ چوبی که در برابر فشار، شکستگی و رطوبت مقاومت بالایی از خود نشان میدهد.
این گونه ارزشمند علاوه بر ویژگیهای طبیعی و تاریخی، نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیک جنگلهای شمال کشور دارد؛ چراکه ریشههای عمیق آن به تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش کمک میکند.
نهال انجیلی غرسشده به دست رهبر شهید انقلاب، یادآور اهمیت حفظ جنگلهای هیرکانی و مسئولیت همگانی در صیانت از میراث طبیعی ایران است؛ میراثی که نسلهای آینده نیز باید از آن بهرهمند شوند.
گزارش از زینب نجاتی