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معاون سیاسی انتظامی استاندار خوزستان : خدماترسانی به زائران اربعین از ابتدای ماه صفر در مرزهای شلمچه و چذابه آغاز میشود و همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری اربعینی آسان، روان و ایمن آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی انتظامی استاندار خوزستان در نشست هماهنگی اربعین حسینی که در مرز شلمچه برگزار شد، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از زائران، گفت: با مدیریت استاندار خوزستان، همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری اربعینی آسان، روان، ایمن و ارزان در مرزهای شلمچه و چذابه بسیج شدهاند.
ولیالله حیاتی افزود: خدماترسانی به زائران از ابتدای ماه صفر آغاز شده و تا پایان ماه صفر، از جمله در زمان بازگشت زائران، ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۰ هکتار به ظرفیت پارکینگهای مرزی استان افزوده میشود، گفت: یکهزار موکب و ایستگاه پذیرایی از مبادی ورودی خوزستان تا پایانههای مرزی به زائران خدمات ارائه خواهند کرد. همچنین ۷۰ موکب خوزستانی در مسیر نجف تا کربلا مستقر میشوند.
حیاتی با اشاره به تقویت ناوگان حملونقل ادامه داد: پنج رام قطار به ظرفیت حملونقل ریلی اضافه شده و مسیر ریلی خرمشهر ـ شلمچه بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود. همچنین ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در شلمچه و بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در چذابه وظیفه جابهجایی زائران را بر عهده دارند.
معاون سیاسی انتظامی استاندار خوزستان تصریح کرد: گیتهای گذرنامه، بخشهای اضطراری و سالنهای عبور زائران آماده بهرهبرداری هستند و تاکنون ۱۷۰ هزار نفر در سامانه سماح، مرزهای خوزستان را برای خروج انتخاب کردهاند که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از مرز شلمچه است.
وی همچنین از استقرار سه درمانگاه و آمادهسازی اتاقهای سرد در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد.
در ادامه این نشست، نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اربعین به استان خوزستان گفت: این اعتبارات برای توسعه زیرساختهایی از جمله پارکینگها، آب، برق، راهها و ایجاد فضاهای مناسب برای رفاه زائران هزینه خواهد شد.
همچنین سرهنگ دولتشاهی رئیس پلیس راهور استان خوزستان، از اجرای طرحهای جدید ترافیکی در مرز شلمچه خبر داد و گفت: با تغییرات اعمالشده در مدیریت ترافیک و استقرار کامل نیروهای پلیس، تلاش میشود زمان ماندگاری زائران در مرز کاهش یافته و عبور و مرور با سهولت بیشتری انجام شود.