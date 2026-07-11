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استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت مصرف آب، از کاهش تعداد روستاهای دارای آبرسانی سیار و اجرای طرحهای گسترده تأمین آب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در بازدید از طرح اصلاح خط انتقال مجتمع آبرسانی پسوچ بیرجند با اشاره به وسعت استان و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ روستا گفت: بیش از هزار و ۵۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارند، اما تداوم بیش از ۱۵ سال خشکسالی، تأمین آب شرب را با چالش روبهرو کرده است.
وی افزود: اگرچه بارندگیهای امسال نسبت به سالهای گذشته مطلوب بود، اما به دلیل سطحی بودن بارشها، تأثیر قابل توجهی بر تقویت منابع آب زیرزمینی نداشته است و همچنان تأمین پایدار آب شرب از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود.
استاندار با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت، ۴۸۵ روستا با تانکر آبرسانی میشدند، گفت: در یک سال و نیم گذشته، با اجرای طرحهای آبرسانی، ۶۵ روستا از چرخه آبرسانی سیار خارج شدهاند و برنامهریزی شده است امسال نیز ۵۰ روستای دیگر به شبکه پایدار آب متصل شوند.
هاشمی بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی پسوچ را از طرحهای مهم استان برشمرد و افزود: این مجتمع در حال حاضر ۶۲ روستا را زیر پوشش قرار داده و در آینده بیش از ۷۰ روستا از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین از اجرای ۱۸ مجتمع آبرسانی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: بخشی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده و سایر آنها نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
استاندار با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، از مردم خواست در مصرف آب شرب صرفهجویی کنند و از استفاده این آب برای مصارفی مانند استخر و باغویلا خودداری کنند.
استاندار افزود: در صورت مشاهده مصرف غیرمجاز، مطابق قانون ابتدا تذکر و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد تا آب شرب مورد نیاز همه شهروندان و روستاییان تأمین شود.
وی همچنین از اختصاص اعتبارات جدید برای اصلاح شبکههای فرسوده آب خبر داد و گفت: کاهش هدررفت آب از مهمترین برنامههای استان است و با همکاری وزارت نیرو، طرحهای اصلاح شبکه با جدیت دنبال میشود.
استاندار با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، توسعه گلخانهها، اجرای سامانههای نوین آبیاری و کشت محصولات کمآببر را از راهکارهای اصلی مدیریت منابع آبی دانست و بر ادامه حمایت از این طرحها تأکید کرد.