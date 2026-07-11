به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته سی‌وسوم لیگ آزادگان امروز شنبه بیستم تیرماه در ورزشگاه تختی آبادان میزبان مس کرمان بود که در پایان موفق شد با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهد.

طلایی‌پوشان آبادانی در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز، با ارائه نمایشی برتر، در دقیقه ۵۰ توسط رضا رضایی به گل رسیدند و تا پایان مسابقه از برتری خود محافظت کردند تا سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کنند.

با این برد نفتی هابا ۵۷ امتیاز در رده سوم باقی ماندند تا در بازی آخر لیگ آزادگان روز ۲۵ تیرماه مقابل نیروی زمینی صف آرایی کنند.

در صورت برد در بازی آخر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان راهی دیدار حذفی برای صعود به لیگ برتر خواهد شد.

دیدار حذفی برای صعود به لیگ برتر میان تیم شانزدهم لیگ برتر(مس رفسنجان) و تیم سوم لیگ آزادگان سی ام تیرماه در یک ورزشگاه بی طرف و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.