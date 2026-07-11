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مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دانشجویان خارجی سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود هستند. هدف اصلی دانشگاه ایجاد تجربهای مثبت و ماندگار در ذهن آنان است تا پس از پایان تحصیل، با خاطرهای خوش به وطن خود بازگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست هماندیشی در خصوص هماهنگیهای مرتبط با امور دانشجویان خارجی با حضور نمایندگان مدیریت همکاریهای بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و پلیس اتباع در سالن دانش حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست بر نقش کلیدی دانشجویان غیرایرانی به عنوان سفیران فرهنگی و لزوم تسهیل فرآیندهای اداری و کنسولی تأکید کرد تا با رفع چالشهای اجرایی و بهبود استانداردهای آموزشی، بستری مناسب برای توسعه دیپلماسی علمی و ثبت تجربهای مثبت در ذهن دانشآموختگان بینالمللی فراهم شود.
تأکید بر ارتقای استانداردهای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر پوریا عسکری گفت: این دانشجویان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود هستند. هدف اصلی دانشگاه ایجاد تجربهای مثبت و ماندگار در ذهن آنان است تا پس از پایان تحصیل، با خاطرهای خوش به وطن خود بازگردند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دانشگاهها، جذب دانشجویان بینالمللی را فراتر از یک الزام اداری توصیف و بر لزوم ارتقای کیفیت در تمامی مراحل جذب و تربیت این افراد تأکید کرد.
دکتر عسکری گفت: دانشگاهها موظفاند با برنامهریزی دقیق، استانداردهای علمی و فرهنگی لازم را از بَدو ورود تا پایان تحصیل پیادهسازی کنند تا خروجیهای شایستهای برای کشورهای مقصد پرورش دهند.
مدیر همکاریهای بینالمللی دانشگاه علامه طباطبائی، فرایند حضور دانشجویان خارجی را حلقهای بههمپیوسته دانست که کیفیت آن بر اعتبار کل نظام آموزش عالی کشور اثرگذار است. وی تصریح کرد که ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان خارجی، بهترین نوع تبلیغ برای بازار آکادمیک ایران محسوب میشود و علاوه بر ایجاد ارزآوری، میتواند جایگاه علمی کشور را در فضای رقابتی جهانی ارتقا دهد.
دکتر عسکری به برخی چالشهای اجرایی از جمله محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، پیچیدگیهای فرایندهای اداری و ضرورت هماهنگیهای امنیتی و صدور روادید اشاره و تأکید کرد که این نوسانات سیستمی گاهی روند خدمترسانی را با کندی مواجه میکند؛ بنابراین تسهیل امور کنسولی و اداری برای کاهش دغدغههای دانشجویان و تسریع در فعالیتهای آموزشی امری ضروری است.
وی در پایان هدف نهایی همکاریهای بینبخشی را ارتقای سطح رضایتمندی دانشجویان خارجی و تبدیل آنان به نمادهای عزت و اعتبار علمی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
تأکید بر تسهیل صدور ویزا برای دانشجویان دورههای آموزش فارسی
دکتر آزاده میرزایی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) در دانشگاه علامه طباطبائی نیز بر ضرورت تسهیل و تسریع در فرآیند صدور ویزا برای دانشجویان حاضر در دورههای آموزشی کوتاهمدت تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر جذب دانشجو، اظهار کرد: از آنجا که دورههای آموزشی مرکز آزفا به صورت کوتاهمدت برگزار میشوند، پیچیدگیهای فعلی در روند اخذ ویزا، برنامهریزیهای آموزشی و اجرایی مرکز را با مشکل جدی مواجه کرده است.
دکتر میرزایی با بیان اینکه این چالشها، بهویژه برای دانشجویان فارسیزبان مقیم کشورهایی نظیر ترکیه که پتانسیل بالایی برای شرکت در این دورهها دارند، بسیار آسیبزا است، خواستار بررسی امکان استفاده از تسهیلات ویژه یا مدلهای جایگزین برای دانشجویان دورههای کوتاه مدت شد تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای ترویج زبان و فرهنگ فارسی در منطقه بهطور بهینه و در چارچوب قانون استفاده کرد.
ضرورت تقویت سازوکارهای گزینش در فرآیند جذب دانشجویان خارجی
دکتر مجیدرضا مؤمنی، معاون اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر ضرورتِ ارتقای استانداردهای پذیرش دانشجویان بینالمللی، بر لزوم پیادهسازی سازوکارهای دقیقتر در مراحل اولیه گزینش تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ چارچوبهای علمی و آکادمیک در محیطهای دانشگاهی، اظهار کرد: تقویت فرآیندهای غربالگری در هنگام ورود، میتواند به تضمین سلامت و کیفیتِ فضای آموزشی کمک کند و از بُروز هرگونه چالشهای غیرمنتظره در حین تحصیل جلوگیری کند. توجه به جزئیات در مراحل بررسی صلاحیت، گامی استراتژیک برای مدیریت بهتر حضور دانشجویان خارجی در دانشگاههای کشور محسوب میشود.
دکتر مؤمنی ضمن تأکید بر تسهیل فرآیندهای اداری و صدور روادید، تصریح کرد: تسریع در این امور، امکان حضور بهموقع دانشجویان در سال تحصیلی را فراهم میسازد.
تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در پذیرش و اسکان دانشجویان خارجی
دکتر فرید رحیمی نداف، رئیس اداره امور کنسولی سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست با اعلام هدفگذاری جدید وزارت علوم، از برنامهریزی برای جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و با اشاره به اینکه این میزان معادل ۱۰ درصد از کل جمعیت دانشجویی کشور خواهد بود، تأکید کرد که از میان ۲۲۶۰ دانشگاه کشور، هماکنون ۸۷۳ دانشگاه پذیرای دانشجویان بینالمللی هستند. به گفته وی، این روند علاوه بر توسعه دیپلماسی علمی، موجب ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاههای ایران و گسترش زبان و ادبیات فارسی در سطح جهان میشود.
رئیس اداره امور کنسولی با اشاره به بهبود چشمگیر فرآیندهای اداری و رفع موانع اقامتی، از تسهیل صدور روادید و امکان خروج و مراجعت مکرر دانشجویان خبر داد و افزود: بر اساس قوانین حمایتی جدید، اقامت دانشجویان بینالمللی مطابق با طول دوره تحصیل آنها صادر میشود تا دغدغههای اداری، مانعی برای پیشرفت تحصیلی آنان نباشد.
وی همچنین با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه، خاطرنشان کرد که رشد سهم دانشجویان بینالمللی از ۰.۸ درصد به بیش از ۳.۶ درصد، نشاندهنده چشمانداز روشن برنامههای سازمان است.
رحیمی نداف با اشاره به آییننامه جذب دانشجویان برونمرزی، بر لزوم ایجاد سازوکاری منظم میان دانشگاهها و نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه و فراجا برای مدیریت امور روادید و اقامت تأکید و تصریح کرد: دانشگاهها نباید دانشجویان را برای مسائل کنسولی و اقامتی به مراکز غیرآموزشی ارجاع دهند؛ بلکه طبق آییننامه، وظیفه هماهنگی و انجام تکالیف مربوط به صدور و تمدید اقامت باید در قالب یک ساختار منظم و مشخص انجام شود.
وی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت توجه دانشگاهها به ملاحظات امنیتی و نظارتی، رعایت دقیق پروتکلهای اسکان را ضروری دانست و تصریح کرد که دانشجویان خارجی ملزم به استفاده از گذرنامه الکترونیکی معتبر هستند و در غیر این صورت تنها کارت آمایش مورد پذیرش است. وی همچنین یادآور شد که محل اسکان اصلی این دانشجویان، خوابگاههای دانشگاهی است، مگر در موارد خاص مانند دانشجویان متأهل.