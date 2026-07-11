به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سیدمیلاد تقوی در حاشیه مجمع عمومی و سالانه هیئت والیبال استان همدان، با اشاره به اینکه روبرتو پیاتزا، تیمی جوان با میانگین سنی زیر ۲۳ سال تشکیل داده و در هفته دوم لیگ ملت‌ها بازی‌های زیبایی برابر تیم‌های ژاپن، فرانسه و کوبا ارائه داده است، گفت: این تیم ملی جوان با ادامه روند کنونی آینده درخشانی خواهد داشت و به همین علت فدراسیون والیبال از سرمربی تیم ملی حمایت صد درصدی خواهد داشت.

وی همچنین هیئت والیبال همدان را به عنوان یک پشتوانه ارزشمند در غرب کشور دانست و گفت: وظیفه هیئت‌ها تیمداری حرفه‌ای نیست و این کار تخلف است، اما هیئت‌ها وظیفه دارند برای تیمداری در استان‌های خود پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

رئیس فدراسیون والیبال از برنامه ریزی ارتقاء والیبال بانوان کشور با برگزاری اردو‌های استعدادیابی بلندقامتان خبر داد و افزود: رتبه ۶۹ دنیا در بخش بانوان نشان می‌دهد که ما باید با آزمون و خطا رویکر‌های اشتباه خود را اصلاح کنیم.

رئیس هیئت والیبال استان همدان هم، از تلاش برای میزبانی مسابقات ملی و بین المللی از جمله والیبال برفی قهرمانی آسیا در بهمن امسال خبر داد و گفت: هیئت والیبال استان در ارزیابی فدراسیون از رتبه ۲۴ به رتبه ۱۰ صعود کرده است.

حمید بادامی نجات افزود: در شمار بیمه‌های ورزشی هم رتبه دوم استان را بین هیئت‌های ورزشی داریم.

در این مجمع گزارش‌های مالی و فنی هیئت والیبال استان همدان، با رای حاضران تایید شد.

در پایان این مجمع از رئیس فدراسیون والیبال و رئیس هیئت والیبال استان همدان قدردانی شد.