به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ امانوئل مکرون با اشاره به تداوم موج گرما و گسترش آتش سوزی‌ها در این کشور از مردم خواست هوشیار باشند و از جان انسان‌ها و طبیعت حفاظت کنند.

وزیر کشور فرانسه هم گفت: از آغاز فصل تابستان تاکنون، ۳۲ نفر که مشکوک به ایجاد کانون‌های آتش سوزی بوده‌اند، در ۲۲ استان مختلف بازداشت شده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی فرانسه، روز شنبه ۲۴ منطقه در وضعیت هشدار قرمز گرما و ۵۹ منطقه دیگر در وضعیت هشدار نارنجی قرار گرفتند. همچنین حدود ۲۰ آتش سوزی همچنان در این کشور فعال است و نزدیک به ۶۰ منطقه هم با سطح بالای خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها مواجه هستند.