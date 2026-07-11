به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روزی که گذشت جوی تابستانی و بدون بارش در سطح استان حاکم بود.

بررسی آخرین نقشه های هواشناسی حاکی از تداوم شرایط پایدار جوی تا پایان هفته جاری در سطح استان می باشد که با وزش باد در برخی ساعات همراه خواهد شد.

همچنین از روز یکشنبه و با افزایش گرادین خطوط فشاری، انتظار می رود که بر سرعت وزش باد (بویژه در نواحی جنوبی) افزوده شود به نحوی که وزش باد شدید در روزهای دوشنبه و سه شنبه در نواحی جنوبی سبب کاهش کیفیت هوا به واسطه ایجاد گرد و خاک بصورت محلی و همچنین خسارت به سازه های سبک و تبلیغاتی خواهد گردید.

شدت و گستره وزش باد برای روز سه شنبه در نواحی جنوبی چشمگیر خواهد بود.

تغییرات دمایی در طی روزهای آتی، افزایش پیش بینی می شود و طبق هشدار سطح زرد صادر شده تا اواسط هفته جاری این روند ادامه خواهد داشت.

علیرغم کاهش نسبی دما طی روز چهارشنبه، انتظار داریم هوای گرم تا پایان هفته در سطح استان ماندگار باشد.

در شبانه روز گذشته دمای مرکز استان، اورمیه، در گرمترین ساعات به ۳۴.۱ و دیشب در خنکترین ساعات به ۱۸.۶ درجه در مقیاس سلسوس رسید.

همچنین دیروز شهرستان بوکان با ثبت بیشینه دمای ۳۸.۴ و دیشب ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۱۱.۷ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.