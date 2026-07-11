در نشست بررسی ابعاد شهرک تخصصی گوهرسنگ‌ها با تأکید بر حفظ کاربری ۲۵ هکتار زمین پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح گفت: این مجموعه باید با عنوان «پارک» و با رویکرد فرهنگی و گردشگری طراحی و اجرا شود و کاربری فضای سبز آن حفظ شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، استاندار خراسان رضوی امروز

غلامحسین مظفری با بیان اینکه سطح اشغال این مجموعه باید به حداقل برسد، افزود: این طرح باید با بهره‌گیری از معماری مناسب، نمادسازی، استفاده حداکثری از فضای سبز و پیش‌بینی فضاهایی مانند سالن‌های همایش، نمایشگاه، اقامتگاه و سایر کاربری‌های فرهنگی و گردشگری انجام شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز گردشگران بخشی از کمبود فضاهای تفریحی و گردشگری شهر مشهد نیز جبران شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه مشهد اظهار کرد: امروز باید طرح‌هایی را اجرا کنیم که پاسخگوی نیازهای آینده شهر باشد و این مجموعه می‌تواند به الگویی برای توسعه پارک‌های موضوعی در مشهد تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که در کنار حفظ فضای سبز، ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در آن فعال شوند.

وی گفت: در طراحی این پارک می‌توان برای هر یک از استان‌های کشور فضایی در حدود ۵۰۰ تا هزار مترمربع متناسب با معماری و ظرفیت‌های بومی آن استان پیش‌بینی کرد تا زمینه معرفی صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی سراسر کشور در مشهد فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر پیش‌بینی فضایی برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی «اکو» در این مجموعه تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی مشترک می‌توان برای ۱۲ کشور عضو اکو نیز فضاهایی در این پارک در نظر گرفت تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری، مکانی برای جلسات و دیدارها نیز فراهم شود.

مظفری با بیان اینکه محور اصلی این مجموعه گوهرسنگ‌ها خواهد بود، افزود: در کنار این ظرفیت، صنایع‌دستی و صنایع خلاق نیز باید در طرح دیده شود تا دامنه فعالیت مجموعه گسترده‌تر شود و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و اقتصادی فراهم شود.

مشهد؛ در آستانه راه‌اندازی پارک موضوعی گوهرسنگ‌ها

در این نشست مسئولان استانی خراسان رضوی بر لزوم ایجاد «پارک موضوعی گوهرسنگ‌ها» در مشهد تأکید کردند. این طرح با هدف تجمیع حدود ۲۰ هزار فعال این حوزه، توسعه صادرات و ارتقای ارزش افزوده صنایع دستی استان در زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار (بخشی از یک محدوده ۲۵ هکتاری) جانمایی شده است.

مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده پارک‌های موضوعی بر ضرورت ایجاد تعادل میان سطح اشغال، تراکم و فضای سبز در طراحی پروژه تأکید کرد.

جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز جانمایی نهایی طرح در کنار نمایشگاه و دسترسی مناسب آن را از مزایای کلیدی برشمرد و با استناد به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، امکان ارائه خدمات حمایتی مشابه شهرک‌های صنعتی به فعالان این حوزه را یادآور شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز با اشاره به انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارزیابی، گمرک و صادرات این محصولات تأکید کرد و راه‌اندازی هنرستان تخصصی این حوزه را گامی دیگر در جهت توسعه آن دانست.

سید جواد موسوی گفت: این پارک موضوعی با هدف ساماندهی فعالان پراکنده صنعت گوهرسنگ و فراهم آوردن امنیت و زیرساخت‌های لازم، گامی مهم در جهت رشد اقتصادی و فرهنگی استان خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: این زمین با کاربری «پارک موضوعی گوهرسنگ‌ها» حفظ می‌شود و با اصلاح ضوابط ساخت‌وساز، امکان افزایش قابل توجه زیربنای احداثی فراهم خواهد شد.

وحید داعی با بیان اینکه سطح اشغال فعلی پنج درصد و تراکم هفت درصد است که امکان ساخت حدود ۶ هزار مترمربع زیربنا را می‌دهد، افزود: با افزایش سطح اشغال به ۲۰ درصد و تراکم به ۶۰ درصد از طریق کمیسیون ماده ۵، زیربنای قابل ساخت به حدود ۵۱ هزار مترمربع افزایش می‌یابد، بدون آنکه مغایرتی اساسی با طرح جامع ایجاد شود. تغییر کامل کاربری به صنعتی، به دلیل مغایرت اساسی با طرح جامع، بعید به نظر می‌رسد.