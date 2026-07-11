به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار، اولین دوره طرح آمارگیری گذران وقت در فصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ و بهار و تابستان ۱۳۸۸، دومین دوره آماری؛ فصول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ و بهار و تابستان ۱۳۹۴، سومین دوره آماری این طرح در فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و بهار و تابستان ۱۳۹۹ اجرا شده است.

دوره چهارم این طرح در فصل زمستان ۱۴۰۳ و بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ در مناطق شهری کشور توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، تهیه، طراحی و اجرا شد..

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