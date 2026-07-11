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مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج سالانه طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری کشور منتشر شد. این طرح که برای چهارمین بار در کشور اجرا شده، اطلاعاتی از نحوه تخصیص زمان شهروندان به فعالیتهای مختلف در طول شبانهروز ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار، اولین دوره طرح آمارگیری گذران وقت در فصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ و بهار و تابستان ۱۳۸۸، دومین دوره آماری؛ فصول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ و بهار و تابستان ۱۳۹۴، سومین دوره آماری این طرح در فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و بهار و تابستان ۱۳۹۹ اجرا شده است.
دوره چهارم این طرح در فصل زمستان ۱۴۰۳ و بهار، تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ در مناطق شهری کشور توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، تهیه، طراحی و اجرا شد..