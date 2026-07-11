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علیرضا جهانبخش ، بازیکن گیلانی تیم ملی فوتبال ایران، با حضور در سازمان جمعیت هلال احمر گیلان، رسما به عضویت این نهاد بشردوستانه درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، علیرضا جهانبخش، امروز در بازدید از سازمان جمعیت هلال احمر استان گیلان، ضمن قدردانی از تمامی کارکنان و داوطلبان این سازمان، از ایثارگریهای بیدریغ امدادگران در مسیر نجات جان انسانها تجلیل کرد.
این ستاره فوتبال ایران که با پوشیدن لباس رسمی امدادگر داوطلب، به عضویت سازمان هلال احمر استان گیلان درآمد، گفت: خدمت به مردم و حضور در کنار امدادگران، افتخاری است که هر انسانی باید در زندگی خود تجربه کند.
وی بر اهمیت ایثار و خدمت به خلق تاکید کرد و افزود: ایثارگری داوطلبان هلال احمر در سختترین شرایط، درس بزرگی برای همه ماست و من امیدوارم بتوانم سهم کوچکی در مسیر کمک به دیگران داشته باشم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان هم از تلاشهای علیرضا جهانبخش برای سرافرازی ملت ایران در عرصههای جهانی فوتبال قدردانی کرد و گفت: جمعیت هلال احمر همواره در کنار تمامی کسانی است که برای ارتقای جایگاه ایران در جهان تلاش میکنند.
هادی سلیمی افزود: حضور چهرههای شاخص ملی در جمع امدادگران داوطلب، نه تنها مایه دلگرمی برای اعضای این سازمان است، بلکه اثر مثبتی بر جذب داوطلبان جوان خواهد داشت.
وی از حضور این بازیکن ارزشمند قدردانی و تاکید کرد: الگوهای موفق ورزشی با توجه به محبوبیتشان در میان نسل جدید، میتوانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و کمک به دیگران ایفا کنند.