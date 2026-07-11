به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، افزایش مصرف برق در روز‌های گرم سال، فاصله میان تولید وتقاضا را بیشتر کرده است. کارشناسان معتقدند عبور از این شرایط، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به مشارکت مردم در مدیریت مصرف وابسته است. به گفته کارشناسان، خاموش کردن لامپ‌های اضافی، تنظیم کولر روی دمای مناسب و پرهیز از استفاده هم‌زمان وسایل پرمصرف، گام‌هایی کوچک، اما اثرگذار است.

عبور از ناترازی انرژی، تنها با ساخت نیروگاه ممکن نیست؛ همراهی مردم، حلقه تکمیل‌کننده این مسیر است. هر کیلووات صرفه‌جویی، گامی برای روشن ماندن خانه‌ها، تداوم تولید و پایداری شبکه برق کشور است.