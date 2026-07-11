به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی گفت: در پی پایش‌های مستمر و رصد اطلاعاتی زیستگاه‌های کوهستانی شهرستان، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست اردکان موفق شدند تحرکات مشکوک دو شکارچی غیرمجاز را در مناطق آزاد خرانق شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از ساعت‌ها تلاش، تعقیب و گریز و پیاده‌روی در مناطق صعب‌العبور کوهستانی موفق شدند این افراد را پیش از آنکه فرصت هرگونه شکار و آسیب به حیات‌وحش را پیدا کنند، در یک عملیات غافلگیرانه محاصره و دستگیر نمایند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان تصریح کرد: از متخلفین یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی غیرمجاز (قاچاق)، دوربین چشمی، تعداد قابل توجهی فشنگ، چاقو، کوله‌پشتی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

موسوی با بیان اینکه حفاظت از تنوع زیستی و حیات‌وحش مناطق کوهستانی اردکان خط قرمز ماست، تأکید کرد: به شکارچیان متخلف هشدار می‌دهیم که مأموران یگان حفاظت با هوشیاری کامل و با بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی، تمامی مناطق را رصد می‌کنند و اجازه نخواهیم داد زیستگاه‌های ارزشمند خرانق به جولانگاه سودجویان تبدیل شود.