پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار در مناطق آزاد خرانق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی گفت: در پی پایشهای مستمر و رصد اطلاعاتی زیستگاههای کوهستانی شهرستان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست اردکان موفق شدند تحرکات مشکوک دو شکارچی غیرمجاز را در مناطق آزاد خرانق شناسایی کنند.
وی افزود: مأموران پس از ساعتها تلاش، تعقیب و گریز و پیادهروی در مناطق صعبالعبور کوهستانی موفق شدند این افراد را پیش از آنکه فرصت هرگونه شکار و آسیب به حیاتوحش را پیدا کنند، در یک عملیات غافلگیرانه محاصره و دستگیر نمایند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان تصریح کرد: از متخلفین یک قبضه اسلحه گلولهزنی غیرمجاز (قاچاق)، دوربین چشمی، تعداد قابل توجهی فشنگ، چاقو، کولهپشتی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
موسوی با بیان اینکه حفاظت از تنوع زیستی و حیاتوحش مناطق کوهستانی اردکان خط قرمز ماست، تأکید کرد: به شکارچیان متخلف هشدار میدهیم که مأموران یگان حفاظت با هوشیاری کامل و با بهرهگیری از تجهیزات نظارتی، تمامی مناطق را رصد میکنند و اجازه نخواهیم داد زیستگاههای ارزشمند خرانق به جولانگاه سودجویان تبدیل شود.