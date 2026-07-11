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رئیس اداره امورفناوری مکانیزه کشاوری جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: استان با داشتن ۵۸ هزار دستگاه تراکتور در رتبه نخست کشور قراردارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید علیوند، رئیس اداره امور فناوری مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به سیاستهای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر گفت: «کشاورزی حفاظتی با هدف افزایش حاصلخیزی خاکها و کاهش هزینههای تولید از چند سال پیش به استان ابلاغ شد. خوشبختانه در بازه زمانی هفت تا هشت سال اخیر، با استفاده از اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه و طرح جهش تولید در دیمزارها (که اکنون با عنوان طرح پایداری تولید در دیمزارها دنبال میشود)، توانسته ایم دستگاههای متنوعی را جذب و وارد استان کنیم. از جمله این تجهیزات میتوان به دستگاههای چیزل، ادوات خاکورزی حفاظتی و دستگاههای کشت مستقیم اشاره کرد که هماکنون به طور مستمر در مزارع استان در حال بهرهبرداری هستند.»
وی ابراز امیدواری کرد که با احیای مجدد تسهیلات و تخصیص اعتبارات، بتوان تعداد بیشتری از این ادوات را در سطح استان توزیع و به کار گرفت.
رئیس اداره امور فناوری مکانیزه کشاورزی استان در ادامه به وضعیت ناوگان تراکتورهای استان پرداخت و اظهار داشت: «در حال حاضر مجموع تراکتورهای فعال در کشور حدود ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد میشود که سهم آذربایجانغربی با داشتن نزدیک به ۵۸ هزار دستگاه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. ضریب مکانیزاسیون استان نیز ۲.۲۴ اسببخار در هکتار ثبت شده که ما را در زمره استانهای برتر قرار میدهد.»
علیوند در تشریح چالشهای فراروی این ضریب بالای مکانیزاسیون خاطرنشان کرد: «متأسفانه بخش قابلتوجهی از تراکتورهای ما دارای عمری بالای ۱۳ سال هستند. بر اساس ضوابط محاسباتی، این تراکتورهای فرسوده در محاسبه ضریب مکانیزاسیون لحاظ نمیشوند و این موضوع نشاندهنده نیاز مبرم به نوسازی ناوگان است.»
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و الزامات جدید کشاورزی افزود: «با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی و نیز اجرای سیاست الگوی کشت ابلاغی در کشور، و با در نظر گرفتن این که استان ما استانی آبیخیز با تنوع بالای محصولات است، برای استفاده بهینه از نهادهها و منابع آبی، ناگزیر به سمت تکنولوژیهای نوین حرکت کنیم. این فناوریها میتوانند هم در حوزه بذر و هم در روشهای آبیاری مؤثر باشند.»
علیوند در پایان به ورود تجهیزات نوین به استان اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه دستگاههای مدرنی نظیر کشت دو ردیف روی پشته برای چغندر قند و ذرت، و همچنین کشت چهار ردیف روی پشته برای گندم، وارد چرخه تولید شدهاند.
این روشهای نوین کشت، علاوه بر افزایش بهرهوری، نقش بسزایی در کاهش مصرف آب کشاورزی دارند که این امر میتواند به آزادسازی منابع آبی برای اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه و سایر مصارف حیاتی کمک شایانی کند.»