این روز‌ها مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در فضای مجازی با هشتگ‌ها و روایت‌های کاربران، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی در صدر توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بررسی محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از پست‌ها به انتشار تصاویر مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، حضور مردم، بازنشر سخنان و خاطرات، و همچنین تحلیل ابعاد مختلف این رویداد اختصاص داشته است.

هشتگ‌های مرتبط نیز در میان موضوعات پربازدید قرار گرفت و صفحات خبری و کاربران با انتشار لحظه‌به‌لحظه تصاویر و ویدئوها، از احساسشان در وداع با اقای شهید ایران گفتند.

در کنار بازتاب داخلی، واکنش کاربران و رسانه‌های فارسی‌زبان و فعالان فضای مجازی در دیگر کشور‌ها به ویژه عرب زبان‌ها نیز به این رویداد، فضای مجازی را به عرصه‌ای برای انتشار دیدگاه‌ها و روایت‌های گوناگون تبدیل کرد.