به مناسبت روز دهیار نشستی در شهرستان فراهان برگزار، نیازمندی‌های روستا‌ها بررسی و دهیاران نسبت به مهیا نمودن زیرساخت‌ها ملزم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایجاد حریق در جعبه‌های کاغذی محوطه مجتمع تجاری طلا واقع در میدان شورای اراک حادثه ساز شد.

به گفته محسن فضلی سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری اراک، بر اثر این آتش سوزی دود غلیظی طبقات این مجتمع را در برگرفت و در نهایت با حضور به موقع آتش نشانان حریق مهار و دود از داخل ساختمان تخلیه شد.

این حادثه مصدومی در پی نداشت.

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کارت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد دوشنبه صادر می‌شود.

آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ صبح و عصر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در درگاه سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

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در نشستی به مناسبت روز دهیار در شهرستان فراهان نیازمندی‌های روستا‌های این شهرستان بررسی و بر لزوم خدمت رسانی و مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای روستاییان توسط دهیاران تاکید شد.

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فرمانده انتظامی شهرستان خمین از دستگیری سارق حرفه‌ای خانه باغ‌ها در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ گودرزی گفت: این سارق سابقه دار به کشف شش فقره سرقت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.