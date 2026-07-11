به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این رقابت ها امیرعلی صادقیان ، امیرعباس ایراندوست، امیرحسن و امیرحسین کاظمی و امیرعلی غیاثوند در اوزان مختلف صاحب سکوی قهرمانی شدند.

تیم کشتی پهلوانی استان برای مسابقات قهرمانی کشور آماده می شود.

این رقابت ها از 25 تیر به میزبانی همدان برگزار می شود.

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دراین مسابقات تیم میلان برسکوی قهرمانی ایستاد.

تیم های سومیتا و آکادمی پورجمالی هم دوم و سوم شدند.

این پیکارها در خانه تکواندوی قزوین برگزار شد.