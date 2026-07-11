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وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از حضور گسترده فرهنگیان و دانشآموزان در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید، بر مستندسازی این رویداد تاریخی، برگزاری دقیق و بدون حاشیه آزمونهای نهایی، آمادگی کامل استانها برای آغاز سال تحصیلی جدید و توسعه برنامههای علمی و تربیتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان که با حضور برخط مدیران کل آموزش و پرورش استانها برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر شهید، از حضور میلیونی مردم در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به عنوان یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تاریخ اسلام یاد کرد و گفت: این حضور باشکوه، جلوهای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی، عزت ملت ایران و محبوبیت رهبر شهید بود و بدون وقوع هیچ حادثهای به ثبت رسید.
وی با قدردانی از مردم، فرهنگیان، معلمان، دانشآموزان و تمامی کارکنان آموزشوپرورش در سراسر کشور، نقش مجموعه تعلیم و تربیت را در فعالیتهای فرهنگی، خدماترسانی و حضور میدانی، برجسته و اثرگذار توصیف کرد.
وزیر آموزشوپرورش از استانهای خراسان رضوی، سمنان، قم و تهران به دلیل خدمات گسترده در اسکان زائران، همکاری با ستادهای برگزاری مراسم و پشتیبانی از آیینهای وداع و تشییع قدردانی کرد و همچنین از بخشهای مختلف ستادی برای برپایی موکبها و اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی تشکر کرد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی این رویداد تاریخی، خواستار مستندسازی کامل فعالیتهای فرهنگیان، دانشآموزان و ادارات کل آموزشوپرورش استانها شد و گفت: این حضور باید در حافظه تاریخی کشور و همچنین در کتابهای درسی منعکس شود و روابط عمومی وزارتخانه با همکاری استانها، معاونت پرورشی و سایر بخشها مستندی جامع از این رویداد تهیه کند.
وی همچنین با قدردانی از برگزاری آیین بدرقه تیمهای المپیادی، توسعه حوزه نخبگانی را یکی از مهمترین بسترهای پیشرفت کشور دانست و با اشاره به حضور بیش از ۱۲۱ هزار داوطلب در المپیادهای علمی، تصویب ۱۱ رشته المپیادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب چهار مدال طلا و دو مدال نقره توسط تیم ایران در مسابقات بینالمللی ریاضی چین، این موفقیت را دستاوردی تاریخی برای کشور عنوان کرد.
وزیر آموزشوپرورش، برگزاری آزمونهای نهایی را مهمترین مأموریت فعلی وزارتخانه دانست و از مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش و تمامی عوامل اجرایی آزمونها به دلیل برنامهریزی، اجرای مانورها و پیشبینی تمهیدات لازم قدردانی کرد و گفت: نخستین آزمون از فردا برگزار میشود و همه استانها باید با حداکثر دقت و آمادگی کامل، از سلامت و امنیت برگزاری آزمونها اطمینان حاصل کنند.
کاظمی با اشاره به درخواستهای مطرحشده برای تعویق آزمونهای نهایی، تأکید کرد: برنامه امتحانات بر اساس زمانبندی دقیق تدوین شده و امکان جابهجایی بیشتر وجود نداشت، زیرا باید فرآیند فارغالتحصیلی دانشآموزان، امتحانات تجدیدی، ثبت نمرات و آغاز سال تحصیلی جدید در موعد مقرر انجام شود.
وی افزود: دانشآموزان امسال حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی در اختیار داشتند که در سالهای گذشته سابقه نداشته است و همچنین برنامه امتحانات پیش از اربعین به پایان خواهد رسید.
وزیر آموزشوپرورش از مدیران کل آموزش و پرورش استانها خواست تا پیش از آغاز هر آزمون، اتاق وضعیت را با حضور مدیرکل، معاون آموزش متوسطه، مسئولان سنجش، حراست و بازرسی فعال نگه دارند و تا زمان اطمینان کامل از دریافت، تکثیر و توزیع صحیح سؤالات، هیچ جلسه دیگری برگزار نکنند.
کاظمی همچنین با اشاره به برخی نگرانیها درباره برگزاری آزمونها، تأکید کرد: زمان برگزاری هر آزمون مشخص و برنامه ریزی شده است و با رعایت کامل دستورالعملهای امنیتی، مدیریت ورود و خروج دانشآموزان و آزمونها در فضایی ایمن برگزار خواهد شد.
وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: نظام آموزشی کشور حتی در سختترین شرایط نیز فعالیت خود را متوقف نکرده و امروز نیز باید روحیه خدمت و استمرار فعالیتهای آموزشی حفظ شود.
کاظمی در ادامه، برنامه ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید را مهمترین اولویت وزارت آموزشوپرورش عنوان کرد و از مدیران کل خواست با تشکیل مستمر اتاقهای وضعیت، روند ثبتنام دانشآموزان، ساماندهی نیروی انسانی، نقلوانتقالات، توزیع کتابهای درسی و آمادگی مدارس برای مهر را به صورت روزانه رصد کنند.
وی در ادامه بر اجرای کلاسهای جبرانی در قالب «طرح حامی»، آغاز رسمی پایگاههای اوقات فراغت، توسعه فعالیتهای ورزشی تابستانی و برنامهریزی برای برگزاری سیونهمین اجلاس مدیران آموزشوپرورش تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش در پایان با قدردانی دوباره از تلاش مدیران کل و مجموعه فرهنگیان سراسر کشور، حضور گسترده استانها در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و بر استمرار همدلی، خدمترسانی و آمادگی کامل آموزشوپرورش برای اجرای مأموریتهای پیشرو تأکید کرد.