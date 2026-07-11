براساس اعلام روابط عمومی شرکت توزیع برق استان، با اتمام مراسم تشییع رهبر شهید، روند بازسازی و بهسازی شبکه برق استان (انتقال شبکه‌های پر بار به مناطق کم بارتر، آچارکشی و کنترل تلفات شبکه برق و ...) دوباره از سر گرفته شد.

بازسازی و بهسازی شبکه، علت خاموشی برق برخی مناطق شهر بجنورد

بازسازی و بهسازی شبکه، علت خاموشی برق برخی مناطق شهر بجنورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این عملیات، دو تا سه هفته طول خواهد کشید و عملیات امروز هم گسترده نبود، در عین حال به واحد‌های حساس‌تر از جمله نانوایی ها، به صورت پیامکی اطلاع داده شده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرده تا یکی دو روز آینده، محدودیت‌های تامین برق، توسط ربات‌های اطلاع رسانی شرکت برق و نیز از طریق سایت شرکت به هم استانی‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.