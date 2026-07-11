به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس گزارش واحد علم­سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، نشریه Veterinary Research Forum (VRF) دانشگاه ارومیه توانست در ویرایش ۲۰۲۵ پایگاه استنادی WOS با کسب ضریب تاثیر ۱.۴، ضمن صعود ۲۲ پله­ای (از جایگاه ۹۶در JCR2024 به جایگاه ۷۴ در JCR2025) در چارک Q2 قرار بگیرد.

در ویرایش ۲۰۲۴، این نشریه در حوزه موضوعی در چارک سوم قرار داشت.

این نشریه ارزشمند که با صاحب امتیازی دانشگاه ارومیه، و به سردبیری پروفسور فرشید صراف زاده منتشر می­شود، در بین ۱۸۳ نشریه حوزه موضوعی سطح کلان در رتبه ۷۴ قرار دارد.