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نشریه علمی Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه توانست در پایگاه استنادی WOS با ۲۲ پله صعود در رتبه ۷۴ قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس گزارش واحد علمسنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، نشریه Veterinary Research Forum (VRF) دانشگاه ارومیه توانست در ویرایش ۲۰۲۵ پایگاه استنادی WOS با کسب ضریب تاثیر ۱.۴، ضمن صعود ۲۲ پلهای (از جایگاه ۹۶در JCR2024 به جایگاه ۷۴ در JCR2025) در چارک Q2 قرار بگیرد.
در ویرایش ۲۰۲۴، این نشریه در حوزه موضوعی در چارک سوم قرار داشت.
این نشریه ارزشمند که با صاحب امتیازی دانشگاه ارومیه، و به سردبیری پروفسور فرشید صراف زاده منتشر میشود، در بین ۱۸۳ نشریه حوزه موضوعی سطح کلان در رتبه ۷۴ قرار دارد.