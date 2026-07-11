\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u062c \u06af\u0631\u0645\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u062f\u062a \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u0646\u0648\u0631 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0627\u062c \u0641\u0631\u0627\u0628\u0646\u0641\u0634 \u0628\u0647 \u067e\u0648\u0633\u062a \u0648 \u06af\u0631\u0645\u0627\u0632\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n