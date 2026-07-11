به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سیدعبدالحمید احمدی در یادداشتی که به مناسبت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی که در روزنامه کشور بنگلادش منتشر شده پس از گذشت چهارماه از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران که به اتفاق خانواده‌اش در حمله تروریستی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید، مردم ایران طی روز‌های اخیر با حضور گسترده و میلیونی در مراسم وداع و تشییع که در مصلای تهران و بزرگراه‌های تهران و شهر‌های قم و مشهد برگزار شد، خشم و انزجار خود را از ترامپ و اسرائیل به نمایش گذاشتند.

بدون شک این حضور بسیار گسترده و چندمیلیونی مردم ایران در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای، یک نقطه عطف تاریخی برای ایران و منطقه خاورمیانه و نظام سیاسی بین الملل خواهد بود.

ترامپ و اسرائیل و حامیان اروپایی و منطقه‌ای آنان تصور می‌کردند با ترور شهید خامنه‌ای و تخریب و ویرانی شهر‌ها و زیرساخت‌ها و ایجاد تفرقه در مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. اما آنچه در مقابل خود دیدند کاملا با تصورات آنان متفاوت بود.

مردم و نظام سیاسی ایران پس از شهادت امام خامنه‌ای و کشتار دانش‌آموزان خردسال و غیرنظامیان و خسارت‌ها و خرابی‌های گسترده جنگ، نه تنها ضعیف و متفرق نشد، بلکه اتحاد و همبستگی در تقابل با دشمنان کاملا مستحکم و اقتدار دفاعی و نظامی ایران نیز در پاسخگویی به متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی کوبنده‌تر از قبل شد.

بدون شک حضور میلیون‌ها نفر مردم ایران در مراسم بدرقه رهبر ایران پیام‌های متنوع و زیادی را به دنبال داشته است. از بین این پیام‌های متعدد می‌توان به دو پیام برجسته‌تر اشاره کرد.

پیام نخست قدردانی از یک رهبر محبوب و بزرگ و یک مجاهد خستگی‌ناپذیر که زندگی و هستی خود را وقف اعتلا و استقلال و پیشرفت ایران کرد و در طی سی و هفت سال مسئولیت رهبری ایران که با دشمنی‌های آشکار و نهان آمریکا و اسرائیل و حامیان اروپایی و منطقه‌ای آنها همراه بود، بدون ترس و شجاعانه و مدبرانه و هوشمندانه نه تنها تسلیم نشد، بلکه کشور را به سمت توسعه و اقتدار هدایت کرد و این روحیه را در بین مردم و جوانان ایران و کشور‌های منطقه و مسلمانان جهان ایجاد کرد که می‌توان با اتکا به خدا و مردم و خودباوری، در مقابل زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های پوشالی و استکباری دنیا ایستاد و آنان را در جای خود نشاند.

پیام دوم به دشمنان ایران و به‌ویژه آمریکا و اسرائیل که فهم و تصویر نادرست و غلط خود را از ایران و مردم ایران و نظام ایران و قدرت ایران اصلاح کنند,قدرت ایران ریشه در هزاران سال فرهنگ و تمدن ایران و ریشه در اعتقادات مردم ایران و ریشه در اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران دارد و این ریشه‌ها را نمی‌توان با قدرت نظامی و بمب و موشک از بین برد.

تحمیل جنگ‌های اخیر ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از سوی آمریکا و اسرائیل اگرچه برای مردم ایران خسارت‌های جانی و مادی داشت، اما هیچ‌گاه نتوانست ایران را مجبور به تسلیم کند، همانطور که در جنگ تحمیلی هشت ساله صدام حسین و حامیان جهانی و منطقه‌ای‌اش، مردم ایران شجاعانه و با تمام وجود از کشور خود دفاع کردند و متجاوز را مجبور به عقب نشینی کردند.

کلام آخر آن که شهید امام خامنه‌ای به عنوان رهبری دینی و انقلابی و الهام بخش، همانطور که در دوران انقلاب اسلامی یک شخصیت محبوب برای جوانان انقلابی بود و همانطور که به عنوان امام جمعه تهران یک خطیب ممتاز و کم نظیر بود و همانطور که در دوران جنگ تحمیلی به عنوان نماینده امام در شورای دفاع همراه و همسنگر جوانان رزمنده ایران بود و همانطور که در منصب رئیس جمهور ایران یک سیاستمدار برجسته و بزرگ بود، در دوره سی و هفت سال رهبری ایران توانست کشتی نظام و انقلاب ایران را در اقیانوسی متلاطم و در مقابل دشمنی‌ها و فتنه‌های ریز و درشت دشمنان ایران با هشیاری و دقت و درایت هدایت کند و ایران را به لحاظ پیشرفت‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و دفاعی در جایگاهی قرار دهد که امروز به عنوان یک کشور مقتدر در دنیا شناخته شود. قدرتی که هنوز حرف‌های ناگفته زیادی در درون خود دارد.