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مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در پیامی از حضور حماسی، پرشور و بینظیر مردم ولایتمدار استان در مراسم تشییع و آیینهای عزاداری قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در بخشی از این پیام آمده است این حضور، بار دیگر وحدت، بصیرت و وفاداری خالصانه مردم دیار کریمان به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ومکتب سرخ شهادت و عشق و دلدادگی به رهبر شهیدمان و تجدید عهد با رهبر عزیز حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به نمایش گذاشت و جهانیان را به تحسین و تعجب واداشت.