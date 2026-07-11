به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در بخشی از این پیام آمده است این حضور، بار دیگر وحدت، بصیرت و وفاداری خالصانه مردم دیار کریمان به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ومکتب سرخ شهادت و عشق و دلدادگی به رهبر شهیدمان و تجدید عهد با رهبر عزیز حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به نمایش گذاشت و جهانیان را به تحسین و تعجب واداشت.