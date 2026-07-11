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کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان تا از فردا یکشنبه ۲۱ تیر تا پایان هفته افزایش دما و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: برای آسمان استان تا پایان هفته جوی آرام و پایدار پیش بینی می شود.
راضیه مومنی افزود:در این مدت گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه ی قابل ملاحظه و برای مناطق شرقی استان در ساعات بعدازظهر پوشش ابر خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی گفت:در پی هشدار زرد هواشناسی با استقرار هوای گرم در منطقه تا روز دوشنبه دماها در بیشتر مناطق استان افزایشی خواهدبود مصرف بهینه حامل های انرژی توصیه می شود.