به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: برای آسمان استان تا پایان هفته جوی آرام و پایدار پیش بینی می شود.



راضیه مومنی افزود:در این مدت گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه ی قابل ملاحظه و برای مناطق شرقی استان در ساعات بعدازظهر پوشش ابر خواهیم داشت.



کارشناس هواشناسی گفت:در پی هشدار زرد هواشناسی با استقرار هوای گرم در منطقه تا روز دوشنبه دماها در بیشتر مناطق استان افزایشی خواهدبود مصرف بهینه حامل های انرژی توصیه می شود.









