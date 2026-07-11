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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از برخورد قانونی با عاملان پسماندسوزی در محدوده کمربندی خاتم الانبیا (ص) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از برخورد قانونی با عاملان پسماندسوزی در محدوده کمربندی خاتمالانبیاء(ص) خبر داد.
مختار خانی گفت: در پی گشت و پایش مستمر کارشناسان و مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، یک مورد پسماندسوزی در حاشیه کمربندی خاتمالانبیاء(ص) شناسایی شد که با حضور بهموقع نیروهای محیط زیست، آتش مهار و از ادامه آلودگی محیط زیست جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه سوزاندن پسماندها از عوامل مهم آلودگی هوا و تهدیدکننده سلامت شهروندان است، افزود: دود و گازهای سمی ناشی از سوزاندن انواع پسماند، آثار زیانباری بر سلامت انسان، محیط زیست و کیفیت هوا دارد و این اقدام بر اساس قوانین و مقررات، تخلف زیستمحیطی محسوب میشود.
خانی تصریح کرد: پس از شناسایی عامل یا عاملان این تخلف، اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح در دستور کار قرار گرفته و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با هرگونه پسماندسوزی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه پسماندسوزی یا سایر تخلفات زیستمحیطی، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و اقدام قانونی انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت هوای شهر، نیازمند مشارکت همگانی است و گشتهای نظارتی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.