پخش زنده
امروز: -
اسلامآباد از روز یکشنبه ۲۱ تیر به مدت دو روز میزبان نهمین نشست وزارتی سازمان همکاری اسلامی با محوریت توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در مرکز همایشهای جناح خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون»؛ در این نشست وزیران مسئول امور زنان و خانواده، مقامهای ارشد کشورهای عضو، نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان همکاری اسلامی، سازمانهای بینالمللی و شرکای توسعهای حضور دارند و درباره راهکارهای تقویت نقش زنان در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای اسلامی تبادل نظر خواهند کرد.
ریاست این اجلاس بر عهده «اعظم نذیر تارر» وزیر قانون، دادگستری و حقوق بشر پاکستان است و اسلامآباد به عنوان رئیس دورهای نشست هدایت مذاکرات، ایجاد اجماع میان کشورهای عضو و پیشبرد همکاریهای مشترک در زمینه توانمندسازی زنان را بر عهده خواهد داشت.
«اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از هیئتهای شرکتکننده، برای آنان آرزوی نشستهایی سازنده کرد و گفت: نمایندگان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در این رویداد حضور خواهند داشت.
همزمان با آغاز ورود هیئتهای خارجی به اسلامآباد، شماری از مقامات پاکستانی از جمله «عقیل ملک» وزیر مشاور در امور قانون و دادگستری، از مهمانان در فرودگاه بینالمللی اسلامآباد استقبال کردند.
برگزاری این نشست در حالی است که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ مجمع جهانی اقتصاد، پاکستان با ۵۶.۷ درصد برابری جنسیتی در میان ۱۴۸ کشور در پایینترین رتبه شاخص شکاف جنسیتی قرار گرفته است.
همچنین آمار سازمان بینالمللی کار نشان میدهد زنان شاغل در پاکستان به طور متوسط حدود ۳۰ درصد کمتر از مردان دستمزد ماهانه دریافت میکنند.