میلاد سرلک، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس، به شکل توافقی از این تیم جدا شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مذاکرات انجام‌شده بین مدیریت باشگاه و میلاد سرلک، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس، طرفین به توافق نهایی برای فسخ توافقی قرارداد رسیدند.

در جلسه‌ای که امروز برای بررسی وضعیت قرارداد وی برگزار شد، با موافقت دو طرف، درنهایت قرارداد میلاد سرلک فسخ شد.

میلاد سرلک که سابقه ۶ سال حضور در جمع سرخپوشان را دارد، در دوران حضورش در این تیم موفق به کسب عناوین معتبری از جمله قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی شد و به همراه این تیم به مقام نایب قهرمانی آسیا رسید. باشگاه پرسپولیس ضمن تشکر از زحمات این بازیکن در دوران حضورش در این تیم، برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت می‌کند.