مردم دیار گیل و دیلم در روز‌های سرنوشت ساز کشور پیشگام میدان داری شدند، این مردم وفادار به دنیا نشان دادند با ایمان، اتحاد و ایستادگی پشتوانه‌ای استوار برای امنیت و عزت ایران اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مردم رشت، در قرار شبانه‌ای دیگر استوار و یک صدا در میدان شهدای ذهاب این شهر حضور پیدا کردند، حضوری که پیام ایستادگی، وحدت و وفاداری را به همه مردم جهان رساند و نشان داد که ملت امام حسین علیه السلام در روز‌های سخت نیز با انسجام در کنار یکدیگر همچنان ایستاده‌اند.

این مردم آزاده به دشمنان این مرز و بوم اعلام کردند نام رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای کشور ماندگار است و یادشان در حافظه تاریخ زنده خواهد بود و راهشان با عزت و همبستگی ملی ادامه دارد.