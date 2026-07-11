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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از سد، نیروگاه و شبکههای آبیاری زهره و جراحی سازمان آب و برق خوزستان از تشدید اقدامات نظارتی و برخورد با برداشتهای غیرمجاز آب در شبکه آبیاری رامشیر همزمان با دور جدید رهاسازی و تامین آب کشتهای دائم و نخیلات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل سواری با اشاره به استقرار گشتهای مستمر و شبانهروزی حریمبانی در این شبکه گفت: با توجه به ممنوعیت هرگونه کشت فصلی، بهویژه کشت شلتوک در فصل زراعی تابستانه و اختصاص آب رهاسازیشده از سد مارون صرفاً برای آبیاری نخیلات و سایر کشتهای دائمی، پایش مستمر شبکه و برخورد با برداشتهای غیرمجاز آب با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در یکی از این عملیاتها، با حضور مدیر حراست و امور محرمانه شرکت، مسئول حراست شبکه رامشیر، نماینده امور حقوقی شرکت و همراهی نیروهای فرماندهی انتظامی، یک نقطه پمپاژ غیرمجاز که پیشتر شناسایی شده بود، پلمپ شد. با وجود اینکه متخلفان با ایجاد موانع، مسیر دسترسی به محل را مسدود کرده بودند، اکیپ عملیاتی پس از طی بخشی از مسیر بهصورت پیاده در محل حاضر شد و تجهیزات برداشت غیرمجاز آب را پلمپ کرد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری زهره و جراحی ادامه داد: همچنین در جریان گشتهای شبانهروزی نیروهای حریمبانی، چهار دستگاه الکتروپمپ که از دریاچه سد شهدای رامشیر بهصورت غیرمجاز برای آبیاری مزارع شلتوک برداشت آب میکردند، شناسایی، خاموش و پلمپ شدند و اخطارهای قانونی لازم نیز به متخلفان ابلاغ شد.
سواری با تأکید بر عزم جدی این شرکت در صیانت از منابع آب خاطرنشان کرد: حفظ حقوق بهرهبرداران قانونی و اجرای دقیق برنامه مدیریت توزیع آب، مستلزم برخورد قاطع با هرگونه برداشت غیرمجاز است. از اینرو، در صورت تکرار تخلف یا اقدام به فک پلمب تجهیزات، ضمن تشکیل پرونده، متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.