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امید عالیشاه، کاپیتان پرافتخار تیم فوتبال پرسپولیس با توافق دوجانبه از این تیم جدا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتان پرافتخار تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک دهه حضور در جمع سرخپوشان، امروز با حضور در باشگاه و پس از انجام مذاکرات نهایی، به صورت توافقی از پرسپولیس جدا شد.
عالیشاه در طول سالهای حضورش در پرسپولیس در کنار همتیمیهایش، موفق به کسب افتخارات متعدد برای پرسپولیس در رقابتهای داخلی و بینالمللی شد و درنهایت امروز با توافق طرفین از مجموعه پرسپولیس جدا شد.
باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی از سالها تلاش، تعهد و خدمات ارزشمند امید عالیشاه، برای این بازیکن باسابقه در ادامه مسیر حرفهای و زندگی شخصی، آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی دارد.