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تلنگر این هفته، اهدای عضوی را روایت میکند که جان چهار کودک در انتظار پیوند را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فقط به عزاداری و سوگواری برای ایشان نمیپردازند بلکه سیره و مرام امام را زندگی میکنند.
تلنگر این هفته به روایت خانوادهای میپردازد که جان چند کودک بیمار را به عشق امام حسین علیه السلام نجات داد.
کودک ۲ ساله این خانواده در حادثهای ناگوار دچار مرگ مغزی شد. این خانواده اعلام کردند به عشق امام حسین (ع) و فرزندان مظلوم ایشان، اعضای بدن پاره تن خود را اهدا میکنند.
ایثاری که جان چهار کودک در انتظار پیوند را نجات داد.