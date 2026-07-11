به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فقط به عزاداری و سوگواری برای ایشان نمی‌پردازند بلکه سیره و مرام امام را زندگی می‌کنند.

تلنگر این هفته به روایت خانواده‌ای می‌پردازد که جان چند کودک بیمار را به عشق امام حسین علیه السلام نجات داد.

کودک ۲ ساله این خانواده در حادثه‌ای ناگوار دچار مرگ مغزی شد. این خانواده اعلام کردند به عشق امام حسین (ع) و فرزندان مظلوم ایشان، اعضای بدن پاره تن خود را اهدا می‌کنند.

ایثاری که جان چهار کودک در انتظار پیوند را نجات داد.