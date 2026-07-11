به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درشهر برلین پایتخت آلمان شمار قابل توجهی از فعالان صلح با برگزاری تظاهرات توقف حملات رژیم صهیونیستی را به غزه خواستار شدند.

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس در متروی برلین شماری از حامیان فلسطین را بازداشت می‌کند.

در تورنتو کانادا هم فعالان در اقدامی نمادین و با مسدود کردن یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های شهر، آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان غزه را خواستار شدند.

در لندن هم شماری از کارکنان بخش درمان تجمع کردند و در طوماری که به امضای بیش از ۲۵۰۰ نفر رسیده، از کالج سلطنتی پزشکان انگلیس برای آزادی فوری دکتر حسام ابوصفیه درخواست کمک کردند.

شماری از حامیان فلسطین هم در پایتخت سوئد جمع شدند و توقف نقض آتش بس و ورود کمک‌های انسان دوستانه را به غزه خواستار شدند.