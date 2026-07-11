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تمهیدات لازم برای توزیع بهموقع گذرنامههای اربعین حسینی در استان اندیشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیرکل پست استان کرمان گفت: پست استان کرمان با همه ظرفیت آماده همکاری و تسهیل در فرآیند توزیع گذرنامهها است تا زائران بتوانند بدون دغدغه در این رویداد عظیم معنوی شرکت کنند.
مقیمینژادخاطرنشان کرد: دریافت پیامک گذرنامه به منزله تحویل گذرنامه به پست نیست، باید متقاضیان پس از دریافت بارکد پستی ابتدا با مراجعه به سامانه رهیگیری مرسولات پستی به نشانی tracking.post.ir اقدام و در صورت نیاز به واحدهای پستی مراجعه کنند.
مدیرکل پست استان کرمان از زائران اربعین حسینی خواست فرآیند دریافت یا تمدید گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.