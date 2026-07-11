خرید بیش از ۱۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان از خرید تضمینی بیش از ۱۵۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان گفت:تا کنون بیش از ۱۵۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.
سعید دارابی با اشاره به فعالیت ۳۲ مرکز خرید تضمینی در استان افزود: فرآیند تحویل محصول کشاورزان لرستانی بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه در حال انجام است تا خللی در روند خدمترسانی به جامعه ی کشاورزی ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و معیشت کشاورزان گفت: پرداخت مطالبات گندمکاران در اولویت قرار دارد و پیگیریهای لازم برای تسریع در واریز وجوه کشاورزان لرستانی در دستور کار قرار دارد.