به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان گفت:تا کنون بیش از ۱۵۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

سعید دارابی با اشاره به فعالیت ۳۲ مرکز خرید تضمینی در استان افزود: فرآیند تحویل محصول کشاورزان لرستانی به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال انجام است تا خللی در روند خدمت‌رسانی به جامعه ی کشاورزی ایجاد نشود.





وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و معیشت کشاورزان گفت: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در اولویت قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای تسریع در واریز وجوه کشاورزان لرستانی در دستور کار قرار دارد.





