مراسم بزرگداشت امام مُجاهد شهید، با حضور مردم و مسئولان در روستای انجدان اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت امام مُجاهد شهید، با حضور مردم و مسئولان در روستای انجدان اراک برگزار شد.

مردم در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پدر شهید اُمت، بر ادامه راه امام شهید و تداوم راه مقاومت و بصیرت تاکید کردند.