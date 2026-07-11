خونخواهی پدر شهید امت؛
مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در روستای انجدان
مراسم بزرگداشت امام مُجاهد شهید، با حضور مردم و مسئولان در روستای انجدان اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت امام مُجاهد شهید، با حضور مردم و مسئولان در روستای انجدان اراک برگزار شد.
مردم در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پدر شهید اُمت، بر ادامه راه امام شهید و تداوم راه مقاومت و بصیرت تاکید کردند.
مردم در این مراسم با اشاره به داغ فراموش نشدنی شهادت امام امت، خونخواهی رهبر شهیدشان را خواسته قلبی جانفدایان اعلام کردند.