به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ساماندهی موکب‌های اربعین گفت: از ۷۶ موکب استان، ۲۵ موکب در مریوان مستقر است و برای افزایش انسجام خدمات، در صورت نیاز برخی موکب‌ها ادغام خواهند شد.

ورمقانی همچنین بر ارائه خدمات در همه محور‌های منتهی به مرز باشماق و فضاسازی اربعینی شهر‌های استان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

در این نشست اعلام شد با رشد ۷۰ درصدی ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح، تاکنون نزدیک به دو هزار زائر کردستانی نام‌نویسی کرده‌اند و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، برنامه‌های فرهنگی، آماده‌سازی موکب‌ها و مدیریت حمل‌ونقل و بازگشت زائران نیز در دستور کار قرار دارد.

ستاد اربعین کردستان اعلام کرد همه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کامل، برای میزبانی شایسته از زائران اربعین در مرز بین‌المللی باشماق آماده می‌شوند.