استاندار آذربایجان‌غربی گفت: سهم مالیات‌های نشان‌دار استان باید به یک تا ۲ همت افزایش یابد و توسعه زیر ساخت‌های راهسازی و سلامت استان در اولویت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت هدایت هدفمند اعتبارات و مالیات‌های نشان‌دار به سمت طرح‌های اثرگذار گفت: سهم مالیات‌های نشان‌دار استان باید به یک تا ۲ همت افزایش یابد و این منابع در اولویت برای اجرای طرح های زیربنایی، به‌ویژه در حوزه راه و سلامت، هزینه شود.

رضا رحمانی افزود: با اولویت‌بندی دقیق طرح‌های عمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس، ارتقای سهم استان از مالیات‌های نشان‌دار از چهار هزار میلیارد ریال فعلی به ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت) در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه عقب‌ماندگی‌های مزمن استان تنها با توزیع عادلانه منابع و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام جبران‌پذیر است، اظهار داشت: اثربخشی اعتبارات، اصلی‌ترین معیار در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای است و منابع محدود استان نباید در طرح‌های متعدد و کم‌اثر پراکنده شود، بلکه باید به سوی طرح‌های دارای نقش راهبردی در توسعه استان سوق یابد. رحمانی با اشاره به اهمیت مالیات‌های نشان‌دار در پیشبرد اهداف عمرانی اضافه کرد: نقش نمایندگان مجلس در افزایش سهمیه استان از این محل بسیار تعیین‌کننده است و تمامی مسوولان باید با هم‌افزایی، پیگیر تحقق سقف یک همتی در این حوزه باشند تا شاهد جهش در روند اجرای طرح‌ها باشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی عملیات اجرایی طرح‌های مرزی در مرز‌های بازرگان، رازی، تمرچین و همچنین کریدور شمال - جنوب، محور مهاباد - سردشت و بزرگراه ارومیه - تبریز را از جمله طرح‌های زیرساختی اولویت‌دار برشمرد و اظهار کرد: تکمیل این طرح‌ها علاوه بر شتاب‌بخشی به توسعه منطقه، جایگاه آذربایجان‌غربی را در شبکه ترانزیت و تجارت بین‌المللی کشور ارتقا می‌دهد.