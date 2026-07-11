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مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت مهدی رضاییفرد مقدم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز فراجا، فرهنگ ایثار و شهادت را ضامن بقای امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت مهدی رضاییفرد مقدم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز نیروی انتظامی، فرهنگ ایثار و شهادت را ضامن بقای امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
عباسعلی رضایی، با اشاره به جایگاه رفیع والدین شهدا افزود: صبر، استقامت و ایثار والدین شهدا، جلوهای از آموزههای مکتب اهلبیت (ع) است و تکریم این بزرگواران، وظیفهای است که بر دوش تکتک آحاد جامعه و مسئولان قرار دارد. والدین شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایههای خود در راه حفظ ارزشهای دینی و ملی، الگوی بیبدیل شکیبایی و اخلاص هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی رضاییفرد مقدم، جایگاه شهدای مدافع امنیت را ویژه و تعیینکننده خواند و افزود: امنیت کشور، مرهون خون پاک جوانانی است که در لباس مقدس نیروی انتظامی، با شجاعت و فداکاری، سدی مستحکم در برابر هجمههای دشمنان و مخلان امنیت ایجاد کردند. رشادتهای شهدای مدافع امنیت، پیوندی عمیق میان آرامش جامعه و ایثارگری این دلاورمردان ایجاد کرده است که هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.