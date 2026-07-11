مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت مهدی رضایی‌فرد مقدم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز فراجا، فرهنگ ایثار و شهادت را ضامن بقای امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت مهدی رضایی‌فرد مقدم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز نیروی انتظامی، فرهنگ ایثار و شهادت را ضامن بقای امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت دیدار مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده شهید مدافع امنیت

عباسعلی رضایی، با اشاره به جایگاه رفیع والدین شهدا افزود: صبر، استقامت و ایثار والدین شهدا، جلوه‌ای از آموزه‌های مکتب اهل‌بیت (ع) است و تکریم این بزرگواران، وظیفه‌ای است که بر دوش تک‌تک آحاد جامعه و مسئولان قرار دارد. والدین شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود در راه حفظ ارزش‌های دینی و ملی، الگوی بی‌بدیل شکیبایی و اخلاص هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی رضایی‌فرد مقدم، جایگاه شهدای مدافع امنیت را ویژه و تعیین‌کننده خواند و افزود: امنیت کشور، مرهون خون پاک جوانانی است که در لباس مقدس نیروی انتظامی، با شجاعت و فداکاری، سدی مستحکم در برابر هجمه‌های دشمنان و مخلان امنیت ایجاد کردند. رشادت‌های شهدای مدافع امنیت، پیوندی عمیق میان آرامش جامعه و ایثارگری این دلاورمردان ایجاد کرده است که هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد.